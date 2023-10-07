Однак, ймовірно, ізраїльські силовики візьмуть ситуацію під свій контроль до кінця дня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє 24 Канал.

Цікаво "Ізраїль переможе": Нетаньягу у розмові з Байденом говорив про "тривалу й потужну кампанію"

Евакуювати українців немає можливості

Корнійчук розповів, що до посольства надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Зокрема, у Секторі Гази проживають близько тисячі українців, які стоять на консульському обліку.

Окрім цього, кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, позаяк їхні рейси з Ізраїлю скасували, а вони бояться повертатися до південних районів. Їм оплатили проживання у готелях Тель-Авіва.

Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні перебувати в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду, і чітко їх дотримуватися,

– наголосив посол.

Він сподівається на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.

Варто прочитати Люди тікають з півдня, лікарні переповнені пораненими, – жителька Ізраїлю про ситуацію у країні

Палестинці масовано обстріляли ракетами Ізраїль: що відомо