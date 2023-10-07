Однак, ймовірно, ізраїльські силовики візьмуть ситуацію під свій контроль до кінця дня. Про це в ефірі національного телемарафону заявив посол в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє 24 Канал.
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Евакуювати українців немає можливості
Корнійчук розповів, що до посольства надходять звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Зокрема, у Секторі Гази проживають близько тисячі українців, які стоять на консульському обліку.
Окрім цього, кілька сімей звернулися за допомогою до дипломатів, позаяк їхні рейси з Ізраїлю скасували, а вони бояться повертатися до південних районів. Їм оплатили проживання у готелях Тель-Авіва.
Технічної можливості у нас евакуювати людей немає. Тому, як раніше сказав президент і посольство з цього приводу давало широкий коментар, люди повинні перебувати в максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду, і чітко їх дотримуватися,
– наголосив посол.
Він сподівається на те, що влада Ізраїлю візьме ситуацію під контроль ближче до вечора.
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Палестинці масовано обстріляли ракетами Ізраїль: що відомо
- Палестинські бойовики із Сектору Гази вранці 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Через загрозу обстрілів у країні оголошували повітряну тривогу.
- У кількох населених пунктах пролунали потужні вибухи. Внаслідок атак уже є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявив, що з Сектору Гази по Ізраїлю нібито випустили понад 5 тисяч ракет. Також він оголосив про початок операції "Повінь".
- Своєю чергою, у ЦАХАЛі зазначили, що Ізраїль готовий до війни із палестинськими бойовиками. Там запевнили, що завдадуть ударів по Сектору Гази у відповідь.