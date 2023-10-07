Однако, возможно, израильские силовики возьмут ситуацию под свой контроль до конца дня. Об этом в эфире национального телемарафона заявил посол в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает 24 Канал.
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Эвакуировать украинцев нет возможности
Корнийчук рассказал, что в посольство поступают обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. В частности, в секторе Газа проживают около тысячи украинцев, стоящих на консульском учете.
Кроме того, несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, а они боятся возвращаться в южные районы. Им оплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.
Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как ранее сказал президент и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать поступающие от местного правительства команды и четко их придерживаться,
– подчеркнул посол.
Он надеется на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.
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Палестинцы массированно обстреляли ракетами Израиль: что известно
- Палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Из-за угрозы обстрелов в стране объявляли воздушную тревогу.
- В нескольких населенных пунктах раздались мощные взрывы. В результате атак уже есть погибшие и раненные среди гражданского населения.
- Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф заявил, что из Сектора Газа по Израилю якобы выпущено более 5 тысяч ракет. Также он объявил о начале операции "Наводнение".
- В свою очередь, в ЦАХАЛе отметили, что Израиль готов к войне с палестинскими боевиками. Там заверили, что нанесут ответные удары по Сектору Газа.