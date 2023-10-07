Однако, возможно, израильские силовики возьмут ситуацию под свой контроль до конца дня. Об этом в эфире национального телемарафона заявил посол в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает 24 Канал.

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Эвакуировать украинцев нет возможности

Корнийчук рассказал, что в посольство поступают обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. В частности, в секторе Газа проживают около тысячи украинцев, стоящих на консульском учете.

Кроме того, несколько семей обратились за помощью к дипломатам, поскольку их рейсы из Израиля отменили, а они боятся возвращаться в южные районы. Им оплатили проживание в гостиницах Тель-Авива.

Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как ранее сказал президент и посольство по этому поводу давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать поступающие от местного правительства команды и четко их придерживаться,

– подчеркнул посол.

Он надеется на то, что власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру.

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