После начала боевых действий со стороны ХАМАС жители Израиля начали бежать с юга страны туда, где нет обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказала Екатерина Разгонова, находящаяся в израильском городе Беер-Шева, информирует 24 Канал.
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О ситуации в Израиле из уст местных жителей
Как отметила Разгонова, в городе Офаким, расположенном в 20 километрах от Беэр-Шева, много пострадавших и в целом тяжелая ситуация.
Беер-Шева сейчас наполнена пострадавшими людьми, которых везут из Офакима к нам в больницу. Сейчас жители городов на юге бегут в центр и север страны, там где сейчас нет обстрелов,
– сказала Разгонова.
По ее словам, ракетная атака по Израилю началась около 7 утра с воздушной тревоги. Впоследствии в Беэр-Шеве стало громко и были попадания по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате атаки есть жертвы. В городе тушат пожары.
В большинстве городов организованы укрытия, но есть проблема с тем, что они не всегда открыты. В мирное время их закрывают. К сожалению, их не всегда открывают моментально. На случай воздушной тревоги власти делают оповещения, как действовать людям,
– подчеркнула Екатерина Разгонова.
Что известно о ситуации в Израиле
- Утром 7 октября из Сектора Газа обстреляли территорию Израиля ракетами. Уже известно о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Израиль заявил о 21 ударе по важным целям в ХАМАС. Удалось атаковать: 17 военных комплексов и 4 оперативных штаба ХАМАС. Детали пока не раскрывают.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасную новость. Украинский лидер заявил, что Израиль имеет право на защиту, а также выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки.