После начала боевых действий со стороны ХАМАС жители Израиля начали бежать с юга страны туда, где нет обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказала Екатерина Разгонова, находящаяся в израильском городе Беер-Шева, информирует 24 Канал.

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О ситуации в Израиле из уст местных жителей

Как отметила Разгонова, в городе Офаким, расположенном в 20 километрах от Беэр-Шева, много пострадавших и в целом тяжелая ситуация.

Беер-Шева сейчас наполнена пострадавшими людьми, которых везут из Офакима к нам в больницу. Сейчас жители городов на юге бегут в центр и север страны, там где сейчас нет обстрелов,

– сказала Разгонова.

По ее словам, ракетная атака по Израилю началась около 7 утра с воздушной тревоги. Впоследствии в Беэр-Шеве стало громко и были попадания по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В результате атаки есть жертвы. В городе тушат пожары.

В большинстве городов организованы укрытия, но есть проблема с тем, что они не всегда открыты. В мирное время их закрывают. К сожалению, их не всегда открывают моментально. На случай воздушной тревоги власти делают оповещения, как действовать людям,

– подчеркнула Екатерина Разгонова.

Что известно о ситуации в Израиле