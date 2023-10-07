Владимир Зеленский поддержал право Израиля на защиту. Украинский лидер подчеркнул, что нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору.

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"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению"

Глава нашего государства выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Также отметил, верит, что порядок будет возобновлен и террористы будут уничтожены.

Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира. Кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь.

Право Израиля на защиту не подлежит сомнению,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены. В частности, для того чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации.

Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле

Президент также подчеркнул, что все граждане Украины, находящиеся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации", – подчеркнул Зеленский.

Важно! Глава государства отметил, что создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Поэтому, если вы нуждаетесь в помощи, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, к любому нашему дипломатическому или консульскому представительству.

Каждая жизнь имеет значение! Каждое проявление террора осуждаем,

– подчеркнул Зеленский.

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