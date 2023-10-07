Министерство иностранных дел Украины активно следит за ходом событий между Израилем и ХАМАС. В МИД также уже располагают информацией о том, есть ли среди пострадавших украинские граждане.

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Пострадали ли украинцы в Израиле

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что министерство создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. К тому же, украинское посольство находится на постоянном контакте с израильскими властями и основными больницами страны.

Граждан Украины пока нет среди пострадавших в результате боевых действий,

– сказал он.

Николенко также отметил, что дипломаты держат ситуацию под своим контролем. Однако он все равно посоветовал украинцам воздержаться от посещения центральных и южных регионов Израиля, а также в случае обстрела немедленно направляться в бомбоубежища и слушать инструкции местных властей.

Обратите внимание! Николенко посоветовал попавшим в чрезвычайные ситуации украинцам обращаться на "горячие линии": посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782, а также украинского дипучреждения в городе Рамалла: + 972 59 823 93 99.

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