Об этом он заявил в обращении из-за массированного ракетного удара, нанесенного боевиками ХАМАС. Отметим, что из сектора Газа по Израилю были запущены тысячи ракет утром 7 октября.

Все о событиях в Израиле ХАМАС атаковал Израиль, ЦАХАЛ готов к войне: хронология обострения конфликта

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны. Наш враг заплатит такую цену, которую он никогда не знал,

– заявил Нетаньяху в своем первом комментарии об атаке ХАМАС.

Боевые действия сейчас ведутся, по меньшей мере, в 7 городах Израиля. В центре и на юге страны объявлена чрезвычайная ситуация. ЦАХАЛ также объявил военное положение в Израиле, а министр обороны Йоав Галант объявил широкомасштабный призыв резервистов. Количество мобилизованных будет зависеть от потребностей армии, пока неизвестно, сколько могут привести в ЦАХАЛ.

Пока неизвестно, сколько людей пострадало в Израиле. По предварительным данным, сообщают о 300 раненых. Однако их количество может стремительно расти, ведь боевики ХАМАСа захватывают здания на юге Израиля.

Вместе с тем, спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что пока среди украинцев в Израиле пострадавших нет.

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