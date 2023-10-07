Про це він заявив у зверненні через масований ракетний удар, якого завдали бойовики ХАМАС. Зазначимо, що з сектору Гази по Ізраїлю було запущено тисячі ракет вранці 7 жовтня.

Усе про події в Ізраїлі ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту

Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. Не операції, не перестрілки. Війни. Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав,

– заявив Нетаньягу у своєму першому коментарі щодо атаки ХАМАС.

Бойові дії зараз ведуться щонайменше у 7 містах Ізраїлю. У центрі та на півдні країни оголошено надзвичайну ситуацію. ЦАХАЛ також оголосив воєнний стан в Ізраїлі, а міністр оборони Йоав Ґалант оголосив широкомасштабний призов резервістів. Кількість мобілізованих залежатиме від потреб армії, наразі невідомо, скільки можуть призвати до ЦАХАЛу.

Наразі також невідомо, скільки людей постраждало в Ізраїлі. За попередніми даними, повідомляють про 300 поранених. Проте їх кількість може стрімко зростати, адже бойовики ХАМАС захоплюють будівлі на півдні Ізраїлю.

Разом з тим, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі серед українців в Ізраїлі постраждалих немає.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо