Про це він заявив у зверненні через масований ракетний удар, якого завдали бойовики ХАМАС. Зазначимо, що з сектору Гази по Ізраїлю було запущено тисячі ракет вранці 7 жовтня.
Усе про події в Ізраїлі ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту
Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. Не операції, не перестрілки. Війни. Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав,
– заявив Нетаньягу у своєму першому коментарі щодо атаки ХАМАС.
Бойові дії зараз ведуться щонайменше у 7 містах Ізраїлю. У центрі та на півдні країни оголошено надзвичайну ситуацію. ЦАХАЛ також оголосив воєнний стан в Ізраїлі, а міністр оборони Йоав Ґалант оголосив широкомасштабний призов резервістів. Кількість мобілізованих залежатиме від потреб армії, наразі невідомо, скільки можуть призвати до ЦАХАЛу.
Наразі також невідомо, скільки людей постраждало в Ізраїлі. За попередніми даними, повідомляють про 300 поранених. Проте їх кількість може стрімко зростати, адже бойовики ХАМАС захоплюють будівлі на півдні Ізраїлю.
Разом з тим, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наразі серед українців в Ізраїлі постраждалих немає.
ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо
- Близько 06:20 за київським часом ХАМАС атакував Ізраїль, завдавши масованого ракетного удару. Голова терористичного руху заявив, що з Сектора Гази випустили близько 5 000 ракет. Тим часом в Ізраїлі заявляють, що бойовики випустили близько 2 200 ракет.
- Під ударом опинився центр та південь країни. Ракети влучили у цивільні багатоповерхівки. Зокрема, у мережі опублікували кадри, як ракета влучила у будинок в Тель-Авіві.
- Через масовану атаку ХАМАС в Ізраїлі обмежують доступ до пляжів, скасовують усі заходи й забороняють рух транспортних засобів поблизу з кордоном Сектору Гази. Повідомляють, що бойовики ХАМАС уже захопили деякі будівлі на кордоні, зокрема – один з контрольно-пропускних пунктів.