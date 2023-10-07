Наразі Міністерство закордонних справ України активно слідкує за перебігом подій між Ізраїлем і ХАМАС. У МЗС також вже мають інформацію щодо того, чи є серед постраждалих українські громадяни.
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Чи постраждали українці в Ізраїлі
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міністерство створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. До того ж українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями країни.
Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій,
– сказав він.
Ніколенко також наголосив, що дипломати тримають ситуацію під своїм контролем. Однак він все одно порадив українцям утриматися від відвідування центральних та південних регіонів Ізраїлю, а також у випадку обстрілу негайно прямувати в бомбосховища та слухати інструкції місцевої влади.
Загострення між Ізраїлем і ХАМАС: головні новини
- Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакував ХАМАС ракетами з району Сектора Гази. Палестинські бойовики стверджували, що на ізраїльську територію вони випустили понад 5 тисяч ракет, тоді як ізраїльська влада наголосила на 2 тисячах ракет.
- Також група палестинських терористів проникла на територію Ізраїлю, вчинивши серію атак на цивільні транспортні засоби в багатьох містах. Зараз збройні сили Ізраїлю проводять рішучу операцію по боротьбі з цими бойовиками та нейтралізації загрози, яку вони становлять.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль вже перебуває у стані війни. Він пообіцяв, що ворог відповість за зухвалий напад, який він здійснив на територію Ізраїлю.