Наразі Міністерство закордонних справ України активно слідкує за перебігом подій між Ізраїлем і ХАМАС. У МЗС також вже мають інформацію щодо того, чи є серед постраждалих українські громадяни.

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Чи постраждали українці в Ізраїлі

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міністерство створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. До того ж українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями країни.

Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій,

– сказав він.

Ніколенко також наголосив, що дипломати тримають ситуацію під своїм контролем. Однак він все одно порадив українцям утриматися від відвідування центральних та південних регіонів Ізраїлю, а також у випадку обстрілу негайно прямувати в бомбосховища та слухати інструкції місцевої влади.

Зверніть увагу! Ніколенко порадив українцям, які потрапили у надзвичайні ситуації, звертатися на "гарячі лінії": посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782, а також української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.

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