В настоящее время известно о по меньшей мере 500 пострадавших в результате атаки. В Израиле уже ввели военное положение и объявили широкомасштабный призыв резервистов.

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Иран поддержал ХАМАС

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Рахим Сафави "поздравил" боевиков ХАМАС с началом самой большой атаки на Израиль за последние годы. Главный военный советник лидера Ирана также подчеркнул, что страна будет поддерживать ХАМАС. Более того, Иран уверен, что операцию, которую объявили боевики, поддерживает также и движение сопротивления.

Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем поддерживать палестинских бойцов до освобождения Палестины и Иерусалима,

– заявил он.

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