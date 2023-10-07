Собственно, ракетный удар по югу и центру Израиля ХАМАС начал наносить в 06:30. Атака не утихала несколько часов.

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Выпустили тысячи ракет

Подробнее об атаке рассказал спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари. Он сообщил журналистам, что с 06:30 утра боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет.

Спикер добавил, что террористы ХАМАС проникали на территорию страны с суши, моря и воздуха. Сообщалось о семи местах боевых столкновений между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ.

Отметим, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху сделал вскоре первое публичное заявление, касающееся массированной атаки ХАМАС. Он отметил, что Израиль находится в состоянии войны.

Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим,

– подчеркнул он.

Он добавил, что "враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал". Публично премьер выступил спустя пять часов после начала массированной атаки по Израилю.

По имеющейся информации, по состоянию на 11:45 7 октября известно о нескольких погибших и около 300 раненых. В больницах страны просят людей приходить и сдавать кровь.

Обратим внимание, что в МИД обратились к находящимся сейчас в Израиле украинцам. Их призывают быть внимательными и следить за событиями внутри страны.

Среди пострадавших украинцев нет