Его сделали в Министерстве иностранных дел. В ведомстве призывают украинцев в Израиле сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов.

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Призывают быть бдительными

Прислушаться к соответствующим сообщениям необходимо, чтобы повысить осведомленность о собственной безопасности.

В случае обстрела может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей,

– говорят в министерстве.

Если вы находитесь в населенных пунктах, расположенных вблизи сектора Газа, необходимо сразу же перейти к укрытию, когда включается сигнал воздушной тревоги.

Обратите внимание! Чтобы получить дополнительную информацию, рекомендуют следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля по этой ссылке.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, обратитесь в Посольство Украины в Израиле по номеру экстренной связи: +972-546-676-782. Также можно позвонить в украинское дипломатическое учреждение в городе Рамалла по номеру: +972-59-823-93-99.

Представитель МИД Украины Олег Николенко добавил, что уже создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

По состоянию на 11:43 7 октября сообщают:

В результате боевых действий среди пострадавших граждан Украины нет.

Украинское посольство находится на постоянном контакте с властями Израиля, основными врачами. Дипломаты держат ситуацию под контролем.

Также украинцам рекомендуют воздерживаться от посещения центральных и южных районов страны.

Отметим, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху отметил, что Израиль находится в состоянии войны. По его словам, Сектор Газа "заплатит" за нападение, которое он совершил 7 октября.

Это он отметил после массированного ракетного удара, который по стране утром нанесли боевики ХАМАС. По имеющимся данным, по Израилю выпустили тысячи ракет с 06.30.