Наразі відомо про щонайменше 500 постраждалих унаслідок атаки. В Ізраїлі вже запровадили воєнний стан та оголосили широкомасштабний призов резервістів.

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Іран підтримав ХАМАС

Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Рахім Сафаві "привітав" бойовиків ХАМАС із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки. Головний військовий радник лідера Ірану також наголосив, що країна підтримуватиме ХАМАС. Ба більше, Іран впевнений, що операцію, яку оголосили боєвики, підтримує також і рух опору.

Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини та Єрусалиму,

– заявив він.