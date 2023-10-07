Ізраїльська армія завдає авіаударів у відповідь по Сектору Газа і оголосила про "стан готовності до війни". В країні оголошено військовий стан, триває призов резервістів.

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Бойовики ХАМАС обстрілюють територію Ізраїлю з сектора Газа і намагаються проникнути на територію Ізраїлю. Як пише israelinfo, служби безпеки Ізраїлю не були готові до нападу.

Сьогоднішні події стали найсерйознішим загостренням ситуації з часів 10-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у 2021 році. Бойовики вчинили напад у день 50-тих роковин з початку "Війни судного дня".

50- ті роковини "Війни судного дня": головне

Єгипетські та сирійські війська під час іудейського свята Йом-Кіпур у 1973 році атакували Ізраїль. Це стало пачатком "Війни Судного дня" між Ізраїлем та арабськими країнами.

Арабські війська перетнули лінії припинення вогню на Синайському півострові на півдні та Голанських висотах на півночі і розпочали наступ вглиб території Ізраїлю.

Перші дві доби єгиптяни і сирійці начебто перемагали, але Ізраїль посилив армію резервістами та перехопив ініціативу. Далі орієнтовно за 10 діб ізраїльська армія повністю витіснила сирійців з Голанських висот.

Усього війна тривала 18 днів, після чого ООН видала резолюцію про припинення вогню. У ній не було вказано, що Ізраїль має вийти з окупованих в результаті Шестиденної війни територій. Ба більше, укладання миру передбачалося дії не лише з боку Ізраїлю, а й арабських країн. Як наслідок, резолюція не допомогла створити повноцінні мирні домовленості.