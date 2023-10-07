Відтак після початку бойових дій з боку ХАМАС мешканці Ізраїля почали тікати з півдня країни туди, де немає обстрілів. Про це в ефірі телемарафону розповіла Катерина Разгонова, яка перебуває в ізраїльському місті Беер-Шева, інформує 24 Канал.
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Про ситуацію в Ізраїлі з уст місцевих жителів
Як зауважила Разгонова, у місті Офакім, яке розташоване за 20 кілометрів від Беер-Шева, багато постраждалих і загалом важка ситуація.
Беер-Шева зараз наповнене постраждалими людьми, яких везуть з Офакіма до нас у лікарню. Зараз мешканці міст на півдні тікають до центру та півночі країни, там де зараз немає обстрілів,
– сказала Разгонова.
За її словами, ракетна атака по Ізраїлю почалася близько 7 ранку з повітряної тривоги. Згодом у Беер-Шеві стало гучно й були влучання по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Внаслідок атаки є жертви. Наразі у місті гасять пожежі.
У більшості міст організовані укриття, але є проблема з тим, що вони не завжди відкриті. На мирний час їх закривають. На жаль, їх не завжди відкривають моментально. На випадок повітряної тривоги влада робить оповіщення, як діяти людям,
– наголосила Катерина Разгонова.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі
- Вранці 7 жовтня з Сектору Гази обстріляли територію Ізраїлю ракетами. Вже відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих.
- Ізраїль заявив про 21 удар по важливих цілях у ХАМАС. Вдалося атакувати: 17 військових комплексів та 4 оперативні штаби ХАМАС. Деталей наразі не розкривають.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу новину. Український лідер заявив, що Ізраїль має право на захист, а також висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.