Мовиться, що Ізраїль атакував Сектор Гази десятками винищувачів. Окрім того, участь в операції взяли й інші літаки.

Зверніть увагу Іран заявив про підтримку атаки ХАМАС на Ізраїль

Ізраїль відзвітував, що вдалося атакувати:

17 військових комплексів;

4 оперативні штаби ХАМАС.

Деталей наразі не розкривають.

Що відбувається в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня з Сектору Гази обстріляли територію Ізраїлю ракетами. Вже відомо про десятки загиблих та сотні постраждалих. Атака відбувалася упродовж декількох годин. Ізраїль повідомив, що по його території випустили понад 2 тисячі ракет. Беньямін Нетаньяху – прем'єр-міністр країни – оголосив громадянам: Ізраїль перебуває у стані війни. Політик наголосив, що "ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав".

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на жахливу новину. Президент заявив, що Ізраїль має право на захист.

Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу,

– наголосив український лідер.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих.