Усе, що відомо про жертв і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази, розповідає 24 Канал.

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Скільки жертв і постраждалих в Ізраїлі

Ізраїльський уряд підтвердив, що кількість загиблих ізраїльтян зросла щонайменше до 40 осіб.

Понад 750 ізраїльтян отримали поранення,

– зазначила кореспондентка Al Jazeera, додавши, що число, ймовірно, продовжить зростати.

Що відомо про загиблих і постраждалих в Секторі Гази

Sky News пише, що за даними представників охорони здоров'я, 198 палестинців загинули в результаті ударів ізраїльської авіації в Секторі Гази.

Також офіційні особи додали, що щонайменше 1610 людей отримали поранення. Раніше очільник МОЗ оголосив надзвичайний стан у лікарнях по всій території.

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