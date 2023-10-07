Усе, що відомо про жертв і постраждалих в Ізраїлі та Секторі Гази, розповідає 24 Канал.
Радимо прочитати ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту
Скільки жертв і постраждалих в Ізраїлі
Ізраїльський уряд підтвердив, що кількість загиблих ізраїльтян зросла щонайменше до 40 осіб.
Понад 750 ізраїльтян отримали поранення,
– зазначила кореспондентка Al Jazeera, додавши, що число, ймовірно, продовжить зростати.
Що відомо про загиблих і постраждалих в Секторі Гази
Sky News пише, що за даними представників охорони здоров'я, 198 палестинців загинули в результаті ударів ізраїльської авіації в Секторі Гази.
Також офіційні особи додали, що щонайменше 1610 людей отримали поранення. Раніше очільник МОЗ оголосив надзвичайний стан у лікарнях по всій території.
Дивіться також Зеленський відреагував на атаку по Ізраїлю та підтримав його право на захист