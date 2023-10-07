Война Палестины против Израиля началась в субботу 7 октября нападением на Сдерот, Ашкелон и другие города.

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Что известно на этот момент

Появляются видео первых последствий вечерних обстрелов Израиля со стороны ХАМАС.

24 Канал собрал ролики, где можно увидеть разрушения в израильских городах вечером 7 октября, в частности, в Тель-Авиве.

Ситуация накаляется.

В Тель-Авиве слышны сирены и не менее 10 громких взрывов, пишет CNN. Журналисты отмечают, что не ясно – это работа ПВО или прилеты.

Между тем, боевики ХАМАС говорят, что таким образом мстят за разрушение "Палестинской башни" в Газе. Момент попадания в нее попал в прямой эфир, поскольку журналистка вела репортаж, стоя перед башней. В здании был штаб боевиков. После уничтожения ХАМАС пообещал обстрелять центр Израиля.

Боевики утверждают, что выпустили еще более 150 ракет в сторону Тель-Авива.

Тель-Авив должен ждать нашего сокрушительного ответа,

– угрожают они.