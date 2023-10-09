По данным украинской разведки, оккупанты могут запустить фейки. Так, россияне могут обвинить украинских военных в продаже западного оружия для террористов.

Важно Передает дроны и финансирует: Россия тесно сотрудничает с боевиками ХАМАС

Россия проводит кампанию по дискредитации Украины

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины,

– заявили в ГУР МО Украины.

Как стало известно, российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, произведенное в США и государствах ЕС.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", – рассказали в разведке.

Таким образом, эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ. Российские спецслужбы планируют использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров,

– отметили в ГУР МО.

Россияне нашли у боевиков ХАМАС "украинское оружие"

Накануне россияне запустили фейк, что якобы палестинские террористы атакуют Израиль оружием из Украины. Они уверяют, что израильские военные задержали под Ашкелоном боевиков, у которых были "украинские протанковые гранатометы".

В Минобороны прокомментировали эту информацию. Там подчеркнули, что новая "басня" России – это некая попытка доказать собственную непричастность к террористам из ХАМАС.