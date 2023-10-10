Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, сейчас россияне будут пытаться остановить военную помощь Украине.
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Нужно показать участие россиян
Как отметил Роман Свитан, россияне принимают участие в Совбезе ООН и там будут активно поднимать вопросы относительно военной помощи Украины. Они будут убеждать не передавать нам оружие, потому что оно якобы "попадает в "горячие" точки".
И разведкам, и нашим политикам нужно доказывать в информационном поле прямое участие россиян в нападении ХАМАС на Израиль и убийстве израильских граждан, что Россия передала захваченное вооружение ХАМАС для боевых действий. Если мы правильно представим эту тему, то мы покажем участие россиян в развязывании этой войны,
– убежден он.
Свитан об участии россиян в нападении ХАМАС на Израиль: смотрите видео
Россия хочет дискредитировать Украину: что известно
- В ГУР МО сообщили, что Россия может обвинить ВСУ, что якобы они продают западное оружие для террористов ХАМАС, которые атакуют Израиль. Это масштабная ИПСО, которая направлена на дискредитацию Украины на Ближнем Востоке.
- По данным украинской разведки, российская ГРУ уже передала террористам ХАМАС оружие, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Речь идет о вооружении, изготовленном в США и странах Евросоюза. Впоследствии могут появиться фейки о продаже Украиной этого оружия для ХАМАС.
- Враг может взять эти вбросы для очередных так называемых "расследований", которые будут публиковать в западных СМИ. В частности, россияне могут использовать комментарии предателя из украинской пограничной службы Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что кроме фейков о "снабжении оружия" террористам ХАМАС, россияне будут запускать ИПСО, что якобы Украина "призывает к насилию против мусульман" Однако это лживые заявления, в которые никто не поверит. Кроме того, сама Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.