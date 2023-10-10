Це потрібно для того, щоб виробити й придбати боєприпаси, задовільнивши таким чином потреби як ізраїльської, так і української армії. Однак таке рішення наразі ухвалити доволі складно.

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США мають ухвалити допомогу Ізраїлю й Україні

Міністр армії США Крістін Вормут 9 жовтня заявила, що Конгресу потрібно буде схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що Пентагон зможе виробити й придбати боєприпаси, одночасно задовільнивши потреби як Ізраїлю, так і України.

Водночас Вормут наголосила, що наразі Палата представників США "фактично паралізована", оскільки республіканці працюють над вибором нового спікера.

Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тож я сподіваюся, що незабаром ми це побачимо,

– сказала вона.

Міністр також розповіла, що Пентагон все ще перебуває на "ранніх стадіях" розгляду запитів Ізраїлю про підтримку, зважаючи вплив надання такої допомоги на військову готовність США. Крім того, Сполучені Штати проводять аналогічні перевірки, коли розглядають запити України про допомогу.

"Але я б стверджувала, що так само як ми допомагаємо Україні, наш намір також підтримати Ізраїль", – підкреслила вона.

Начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж також висловив оптимізм, сказавши, що він впевнений, що країна зможе надати партнерам те, про що вони просили. Однак жодних конкретних даних про допомогу ні Джордж, ні Вормут не надали.

Раніше стало відомо, що США готують нову фінансову допомогу Україні