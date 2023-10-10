Загалом у кібуці проживала тисяча людей. Терористи ХАМАС убили кожного десятого.

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У кібуці Беері знайшли 100 тіл

Тіла щонайменше 100 осіб виявили волонтери в кібуці Беері, недалеко від кордону із Сектором Гази. Про це повідомили у пошуково-рятувальній групі Zaka.

Тіла вивозили у вантажівках-рефрижераторах. Кількість жертв ще може збільшитися. За словами місцевого жителя, кібуц внаслідок нападу бойовиків ХАМАС повністю зруйнували.

Ізраїльська газета "Єдіот ахронот" опублікувала відео, на якому видно, як озброєні люди на мотоциклах в'їжджають на територію Беері вранці 7 жовтня.

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Ізраїль зібрав інформацію про всіх полонених

Представник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі повідомив, що армія Ізраїлю вже має у своєму розпорядженні повні подробиці про всіх полонених, яких бойовики ХАМАС взяли в полон.

Наразі ми повідомили 30 сімей. Коли ми завершимо повідомлення сімей, кількість заручників у Секторі Гази стане відомою громадськості,

– уточнив він.

Також він додав, що частота атак ізраїльських ВПС на Сектор Гази вп'ятеро перевищує частоту атак проти "Хезболли" під час Другої ліванської війни 2006 року. За його словами, наразі близько 60 винищувачів завдають хвилі авіаударів по об'єктах ХАМАС.

Зверніть увагу! Хагарі також прокоментував проникнення терористів з Лівану. Контрадмірал підтвердив, що кордон перетнули 4 ліванці – трьох з них вбили, а одному вдалося втекти назад до Лівану. Відповідальність за напад взяв Палестинський ісламський джихад.