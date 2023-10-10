Всего в кибуце проживало тысяча человек. Террористы ХАМАС убили каждого десятого.

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В кибуце Беэри обнаружили 100 тел

Тела по меньшей мере 100 человек обнаружили волонтеры в кибуце Беэри, недалеко от границы с Сектором Газа. Об этом сообщили в поисково-спасательной группе Zaka.

Тела вывозили в грузовиках-рефрижераторах. Число жертв еще может увеличиться. По словам местного жителя, кибуц в результате нападения боевиков ХАМАС полностью разрушен.

Израильская газета "Едиот ахронот" опубликовала видео, на котором видно, как вооруженные люди на мотоциклах въезжают на территорию Беэри утром 7 октября.

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Израиль собрал информацию обо всех пленных

Представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля уже располагает полными подробностями обо всех пленных, которых боевики ХАМАС взяли в плен.

Мы сообщили 30 семей. Когда мы завершим оповещения семей, количество заложников в Секторе Газа станет известно общественности,

– уточнил он.

Также он добавил, что частота атак израильских ВВС на Сектор Газа в пять раз превышает частоту атак против "Хезболлы" во время Второй ливанской войны 2006 года. По его словам, в настоящее время около 60 истребителей наносят волны авиаударов по объектам ХАМАС.

Обратите внимание! Хагари также прокомментировал проникновение террористов из Ливана. Контрадмирал подтвердил, что границу пересекли 4 ливанца – трое из них были убиты, а одному удалось бежать обратно в Ливан. Ответственность за нападение взял Палестинский исламский джихад.