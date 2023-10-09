Глава государства рассказал, что провел совещание с руководителями разведки, ГУР, внешней разведки и дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него, а также по общей ситуации на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал.

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Россия хочет войны на Ближнем Востоке

Зеленский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет принципиальное значение не только для Украины, но и всей Европы.

По имеющейся информации – очень четкой – Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют. Видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль,

– заметил президент.

Он добавил, что все это значительно большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно по локальным агрессиям.

"Мы знаем, как этой угрозе противодействовать. Готовим соответствующие шаги. А главное – защищаем необходимость максимального единства мира", – отметил украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Президент поблагодарил партнеров

Глава государства сегодня обратился к участникам Парламентской ассамблеи НАТО.

Прежде всего о единстве. О том, что каждому государству в мире сейчас нужно выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать! А не будет оставаться в стороне, когда террор пытается одержать верх, и когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что благодарен всем лидерам и государствам, которые полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию и удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства.

"Провел сегодня совещание со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Координация позиций на ближайшие недели. Также провел совещание с вице-премьер-министром Федоровым, министром образования и науки Лисовым и командой Министерства. Рабочие вопросы", – рассказал украинский лидер.

Также он произвел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Вместо Игоря Танцуры командующим был назначен Анатолий Баргилевич.

"Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться. Спасибо всем, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства! Готовим новое усиление для наших воинов. Спасибо всем в мире, кто имеет смелость называть вещи своими именами и защищать жизнь и порядок, основанный на правилах! Слава Украине!" – подытожил глава государства.