Глава держави розповів, що провів нараду з керівниками розвідки, ГУР, зовнішньої розвідки та дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього, а також щодо загальної ситуації на Близькому Сході, повідомляє 24 Канал.

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Росія хоче війни на Близькому Сході

Зеленський заявив, що ситуація на Близькому Сході має принципове значення не лише для України, а й для всієї Європи.

За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль,

– зауважив президент.

Він додав, що все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій.

"Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. Готуємо відповідні кроки. А головне – захищаємо необхідність максимальної єдності світу", – зазначив український лідер.

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Президент подякував партнерам

Глава держави сьогодні звернувся до учасників Парламентської асамблеї НАТО.

Передусім про єдність. Про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме! А не залишатиметься осторонь, коли терор намагається взяти гору і коли на наших очах може зламатись ще один регіон світу,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що вдячний усім лідерам і державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію та втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання.

"Провів сьогодні й нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Координація позицій на найближчі тижні. Також провів нараду з віцепрем'єр-міністром Федоровим, міністром освіти й науки Лісовим та командою Міністерства. Робочі питання", – розповів український лідер.

Також він провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначили Анатолія Баргилевича.

"Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися. Дякую всім, хто дбає про Україну та б'ється заради нашої держави! Готуємо нове посилення для наших воїнів. Дякую всім у світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя й порядок, заснований на правилах! Слава Україні!" – підсумував глава держави.