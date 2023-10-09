Пока точное количество боевиков, проникших на территорию Израиля, когда там ведутся активные боевые действия с ХАМАС, неизвестно. В то же время в Армии обороны Израиля подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

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В Израиль проникли боевики из Ливана

В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные получили сообщение, что на северную территорию страны проникли несколько боевиков с территории Ливана. Сейчас доподлинно неизвестно, это боевики из формирования Хезболла, которые располагаются на Юге Ливана, или же это палестинцы из ХАМАС.

В этом районе (в приграничной территории с Ливаном – 24 Канал) развернуты силы ЦАХАЛ,

– подчеркнули в Армии обороны Израиля.

Израильские военные также призвали жителей региона оставаться дома, закрыв дома и квартиры на ключ. Впоследствии в сети появилось видео перестрелки на израильско-ливанской границе.

Перестрелка на границе Ливана и Израиля / Видео @alishoeib1970 из соцсети Х

В конце концов, уже через пол часа стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал проникших с территории Ливана боевиков. Сейчас армия обороны Израиля прочесывает местность на своих вертолетах, чтобы обнаружить, не осталось ли террористов в северном регионе страны.

В Хезболле отрицали участие в войне против Израиля

На сообщения израильских СМИ о том, что с территории Ливана проникли боевики, отреагировали в формировании Хезболла. Там отметили, что якобы не участвовали в операциях против Израиля.

Обратите внимание! Ливан граничит с северными регионами Израиля. Территория вокруг израильской границы контролируется Хезболлой, исламистской группировкой, которую поддерживает, вооружает и финансирует Иран.

В конце концов стало известно, что, по предварительным данным, в результате перестрелки на израильско-ливанской границе погибли два человека. Армейское радио Израиля также сообщило, что место проникновения боевиков расположено вблизи Адамита, напротив приграничных с Ливаном городов Алма-Эль-Шеб и Захайра.

Ранее на приграничных территориях Израиля и Ливана звучали сирены