Пока точное количество боевиков, проникших на территорию Израиля, когда там ведутся активные боевые действия с ХАМАС, неизвестно. В то же время в Армии обороны Израиля подчеркнули, что ситуация находится под контролем.
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В Израиль проникли боевики из Ливана
В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные получили сообщение, что на северную территорию страны проникли несколько боевиков с территории Ливана. Сейчас доподлинно неизвестно, это боевики из формирования Хезболла, которые располагаются на Юге Ливана, или же это палестинцы из ХАМАС.
В этом районе (в приграничной территории с Ливаном – 24 Канал) развернуты силы ЦАХАЛ,
– подчеркнули в Армии обороны Израиля.
Израильские военные также призвали жителей региона оставаться дома, закрыв дома и квартиры на ключ. Впоследствии в сети появилось видео перестрелки на израильско-ливанской границе.
Перестрелка на границе Ливана и Израиля / Видео @alishoeib1970 из соцсети Х
В конце концов, уже через пол часа стало известно, что ЦАХАЛ ликвидировал проникших с территории Ливана боевиков. Сейчас армия обороны Израиля прочесывает местность на своих вертолетах, чтобы обнаружить, не осталось ли террористов в северном регионе страны.
В Хезболле отрицали участие в войне против Израиля
На сообщения израильских СМИ о том, что с территории Ливана проникли боевики, отреагировали в формировании Хезболла. Там отметили, что якобы не участвовали в операциях против Израиля.
В конце концов стало известно, что, по предварительным данным, в результате перестрелки на израильско-ливанской границе погибли два человека. Армейское радио Израиля также сообщило, что место проникновения боевиков расположено вблизи Адамита, напротив приграничных с Ливаном городов Алма-Эль-Шеб и Захайра.
Ранее на приграничных территориях Израиля и Ливана звучали сирены
- В населенных пунктах, расположенных на израильско-ливанской границе, 9 октября звучали сигналы воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что с территории Ливана в Израиль пустили ракеты.
- Иранские СМИ сообщили, что из Ливана выпущено около 12 ракет на территорию Израиля. Запуск производился, вероятно, с южных территорий Ливанской Республики.
- До этого израильские журналисты сообщали, что палестинские боевики в очередной раз обстреляли города Иерусалим и Тель-Авив. Там работала противоракетная система израильтян "Железный купол".