Как отмечают местные издания, по всему южному региону и в городах к югу от Тель-Авива, включая Холон и Ришон ле-Цион, звучала воздушная тревога. Жителей предупреждали о ракетных ударах. Вскоре последовали взрывы.

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В сети выкладывают видео взрывов

Местные СМИ отмечают, что сирены "Цева адом" звучали в Иерусалиме, Мевасерете, Ционе, Ришон ле-Ционе. Также писали, что работает система ПРО "Железный купол". Журналисты подтверждают, что взрывы слышали вблизи аэропорта Бен-Гурион.

Также тревогу объявляли в районе а-Шарон, а чуть позже в Герцлии и Тель-Авиве, как мы писали выше.

Говорят, о взрывах в районе аэропорта Бен-Гурион: смотрите видео

В небо поднимается густой серый дым: смотрите видео​

Местные жители также предполагают, что прилетов не было. Говорят, что это работало местное ПВО. А дым поднимается, вероятно, от падения обломков.

Обстрелам предшествовало заявление от ЦАХАЛ. Войско Израиля отметило, что смогло вернуть контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Сектором Газы.

Что говорят в ЦАХАЛ о возобновлении контроля