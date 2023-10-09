Як зазначають місцеві видання, по всьому південному регіону та в містах на південь від Тель-Авіва, включно з Холон і Рішон ле-Ціон, лунала повітряна тривога. Мешканців попереджали про ракетні удари. Невдовзі були вибухи.

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У мережі викладають відео вибухів

Місцеві ЗМІ зазначають, що сирени "Цева пеклом" лунали у Єрусалимі, Мевасерет, Ціоні, Рішон ле-Ціоні. Також писали, що працює система ПРО "Залізний купол". Журналісти підтверджують, що вибухи чули поблизу аеропорту Бен-Гуріон.

Також тривогу оголошували у районі а-Шарон, а трішки пізніше у Герцлії та самому Тель-Авіві, як ми писали вище.

Кажуть, про вибухи у районі аеропорту Бен-Гуріон: дивіться відео

У небо здіймається густий сірий дим: дивіться відео

Місцеві мешканці також припускають, що прильотів не було. Кажуть, що це працювала місцева ППО. А дим здіймається, мабуть, від падіння уламків.

Обстрілам передувала заява від ЦАХАЛ. Військо Ізраїля зазначило, що змогло повернути контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Сектором Гази.

Що кажуть у ЦАХАЛ про відновлення контролю