Як зазначають місцеві видання, по всьому південному регіону та в містах на південь від Тель-Авіва, включно з Холон і Рішон ле-Ціон, лунала повітряна тривога. Мешканців попереджали про ракетні удари. Невдовзі були вибухи.
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У мережі викладають відео вибухів
Місцеві ЗМІ зазначають, що сирени "Цева пеклом" лунали у Єрусалимі, Мевасерет, Ціоні, Рішон ле-Ціоні. Також писали, що працює система ПРО "Залізний купол". Журналісти підтверджують, що вибухи чули поблизу аеропорту Бен-Гуріон.
Також тривогу оголошували у районі а-Шарон, а трішки пізніше у Герцлії та самому Тель-Авіві, як ми писали вище.
Кажуть, про вибухи у районі аеропорту Бен-Гуріон: дивіться відео
У небо здіймається густий сірий дим: дивіться відео
Місцеві мешканці також припускають, що прильотів не було. Кажуть, що це працювала місцева ППО. А дим здіймається, мабуть, від падіння уламків.
Обстрілам передувала заява від ЦАХАЛ. Військо Ізраїля зазначило, що змогло повернути контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Сектором Гази.
Що кажуть у ЦАХАЛ про відновлення контролю
- Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі. За його словами, кількома годинами раніше були "поодинокі" інциденти зіткнень між військовими та палестинськими терористами.
- Хагарі зазначив, що у регіональній раді Шаар Ханегев війська вбили трьох терористів, а в Беері – одного, в Холіті та Суфі – п'ятьох, а в Алумімі – чотирьох. Він додав, що цілком можливо, що в цьому районі все ще присутні терористи.
- Речник Армії оборони Ізраїлю зазначив, що прориви прикордонних бар'єрів у Газі захистять за допомогою танків. Їх підтримуватимуть бойові вертольоти, а також безпілотники.
- Він додав, що армії вдалося евакуювати 15 з 24 прикордонних міст. Водночас зазначив, що евакуація з інших міст триватиме впродовж найближчого дня. Тим часом зі Сдерот на цьому етапі евакуйовувати не будуть.
- За словами Хагарі, на момент початку бойових дій у суботу вранці по Ізраїлю випустили близько 4 400 ракет. Він також зазначив, що за 48 годин вдалося мобілізувати 300 тисяч резервістів. Представник Армії оборони додав, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки так швидко".