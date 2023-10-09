Наразі точної кількості бойовиків, що проникли на територію Ізраїлю, коли там ведуться активні бойові дії з ХАМАС, невідомо. Водночас в Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ситуація перебуває під контролем.
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В Ізраїль проникли бойовики з Лівану
У ЦАХАЛ наголосили, що ізраїльські військові отримали повідомлення, що на північну територію країни проникли кілька бойовиків з території Лівану. Наразі достеменно невідомо, чи це бойовики з формування "Хезболла", які розташовуються на Півдні Лівану, або ж це палестинці з ХАМАС.
У цьому районі (у прикордонні з Ліваном – 24 Канал) розгорнуті сили ЦАХАЛ,
– підкреслили в Армії оборони Ізраїлю.
Ізраїльські військові також закликали жителів регіону лишатися у себе вдома, закривши будинки й квартири на ключ. Згодом у мережі з'явилося відео перестрілки на ізраїльсько-ліванському кордоні.
Перестрілка на кордоні Лівану й Ізраїлю / Відео @alishoeib1970 із соцмережі Х
Зрештою вже через пів години стало відомо, що ЦАХАЛ ліквідував бойовиків, що проникли з території Лівану. Зараз армія оборони Ізраїлю прочісує місцевість на своїх гелікоптерах, щоб виявити, чи не залишилося терористів у північному регіоні країни.
У Хезболлі заперечили участь у війні проти Ізраїлю
На повідомлення ізраїльських ЗМІ про те, що з території Лівану проникли бойовики відреагували у формуванні Хезболла. Там зазначили, що буцімто не брали участь в операціях проти Ізраїлю.
Зрештою стало відомо, що, за попередніми даними, внаслідок перестрілки на ізраїльсько-ліванському кордоні загинуло двоє людей. Армійське радіо Ізраїлю також повідомило, що місце проникнення бойовиків розташоване поблизу Адаміта, навпроти прикордонних з Ліваном міст Алма-Ель-Шеб і Захайра.
Раніше на прикордонні Ізраїлю й Лівану звучали сирени
- У населених пунктах, розташованих на ізраїльсько-ліванському кордоні, 9 жовтня лунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що з території Лівану на Ізраїль пустили ракети.
- Іранські ЗМІ повідомили, що з Лівану випустили близько 12 ракет на територію Ізраїлю. Запуск здійснювався, ймовірно, з південних територій Ліванської Республіки.
- До цього ізраїльські журналісти повідомляли, що палестинські бойовики вчергове обстріляли міста Єрусалим та Тель-Авів. Там працювала протиракетна система ізраїльтян "Залізний купол".