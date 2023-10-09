Це важливий посил, який означає, що українські партнери рішуче налаштовані забезпечити нашу країну допомогою на увесь наступний рік. Особливо в контексті намірів Росії продовжувати війну. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Росія чітко задекларувала свої наміри, що наступного року продовжуватиме воювати і вестиме агресію. Відповідно тягне час до виборів, влаштовуючи військові "акції" за допомогою терористів в Ізраїлі, щоб максимально дезорієнтувати Захід і створити багато вогнищ з проблем, які треба вирішувати", – зазначив він.

Значення допомоги

Подібна допомога, яку наразі може розглядати очільник США, важлива для України з точки зору виборчого процесу. Оскільки це була б своєрідна "подушка", яка б дозволила утримуватися на плаву.

"Треба продовжувати виробляти зброю. Зараз є амбітний план, що має виробитися 400 тисяч снарядів протягом наступного року. А на 2026 рік вийти на цифру більше мільйона у США. Це теж вимагає фінансування та підтримки. Тому це важливо", – підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Також допомога від партнерів важлива для стабілізації економічної ситуації. І, на думку Олександра Мусієнка, без підтримки Україна не залишиться. Питання лише у її обсягах.

"Я думаю, в цьому є розрахунок США і партнерів, щоб зняти чимало питань і не дати шансу Кремлю зловтішатися тим, що якась підтримка може у нас зменшитися", – додав він.

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