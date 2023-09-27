Гроші, які американці виділяють на допомогу Україні, підсилюють економіку Штатів. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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США можуть отримувати дивіденди

Михайло Подоляк пояснив, що про зменшення підтримки України не мовиться. Була офіційна заява Держдепартаменту США, що грошей на оперативні витрати на підтримку України вистачає на 2 тижні. Тому потрібно приймати відповідні законодавчі рішення на рівні Конгресу. Це може бути або програма на рік, де буде окрема бюджетна стаття щодо військової підтримки України, або короткострокові рішення.

Оборонний бюджет США у 2022 році становив 850 мільярдів доларів, з них на Україну було спрямовано 5 – 7%. Однак ці гроші практично у повному обсязі залишаються у США, тому що йдуть на фінансування програм ВПК, виробництво, а це створення додаткових робочих місць у США. Зброя, яка виготовляється, йде на склади Штатів, а звідти в Україну.

Тобто ці гроші так чи інакше підсилюють економіку США. Тому, на мою думку, для США вкрай вигідна військова підтримка України, тому що це оживлює роботу ВПК. Також за 5 – 7% сьогодні американці можуть розв'язувати принципову проблему ризиків, які генерує російська армія,

– зазначив він.

За словами радника голови ОПУ, за 5 – 7% від загального бюджету США розв'язують проблему існування конкурентних відносин з Росією у військовій сфері. Це конкретні дивіденди, які США можуть отримувати від підтримки України. Тому допомога Україні від Штатів продовжиться у повному обсязі.

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