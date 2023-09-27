Деньги, выделяемые американцами на помощь Украине, усиливают экономику Штатов. Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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США могут получать дивиденды

Михаил Подоляк пояснил, что об уменьшении поддержки Украины не говорится. Было официальное заявление Госдепартамента США, что денег на оперативные расходы на поддержку Украины хватает на 2 недели. Поэтому следует принимать соответствующие законодательные решения на уровне Конгресса. Это может быть либо программа на год, где будет отдельная бюджетная статья по военной поддержке Украины, либо краткосрочные решения.

Оборонный бюджет США в 2022 году составил 850 миллиардов долларов, из них в Украину было направлено 5 – 7%. Однако эти деньги практически в полном объеме остаются в США, потому что идут на финансирование программ ВПК, производство, а это создание дополнительных рабочих мест в США. Изготавливаемое оружие идет на склады Штатов, а оттуда в Украину.

То есть, эти деньги так или иначе усиливают экономику США. Поэтому, на мой взгляд, для США крайне выгодна военная поддержка Украины, потому что это оживляет работу ВПК. Также за 5 – 7% сегодня американцы могут решать принципиальную проблему рисков, генерируемых российской армией,

– отметил он.

По словам советника главы ОПУ, за 5 – 7% общего бюджета США решают проблему существования конкурентных отношений с Россией в военной сфере. Это конкретные дивиденды, которые могут получать США от поддержки Украины. Поэтому помощь Украине от Штатов продолжится в полном объеме.

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