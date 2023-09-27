Сенат США 26 сентября проголосовал за проект временного бюджета. В нем предусмотрены расходы на помощь Украине.
Смотрите также Рано делать выводы: в США отреагировали на видео с "живым" адмиралом Соколовым
Что такое временный бюджет?
Решение, поддержанное членами Сената большинством голосов, означает начало дебатов о введении так называемого временного бюджета. Он предусматривает финансирование правительства до 17 ноября.
Дело в том, что между двумя палатами Конгресса: Сенатом (большинство представителей Демокритической партии) и Палатой представителей (превосходство за республиканцами) произошел конфликт относительно видения проекта финансирования правительства.
Отдельно следует отметить, что республикацы выступают за сокращение расходов на помощь Украине. Из-за несогласия между палатами возникла угроза закрытия работы (шатдаун) парламента, которое может начаться 1 октября. Чтобы этого не произошло, предлагают одобрить временный законопроект бюджета на 45 дней, чтобы так сказать выиграть время и наконец прийти к соглашению о заключении долгосрочного соглашения о финансировании правительства на 2024 год.
Что там с помощью Украины?
За словами посла Украины в США Оксаны Макаровой, в проекте временного бюджета предусмотрено выделение 6,152 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине. Среди них:
- 4,499 миллиарда долларов – на оборонные расходы;
- 1,650 миллиардра долларов – экономическая поддержка, в том числе прямая бюджета;
Одобренный Сенатом законопроект должен быть еще рассмотрен в Палате представителей.
Помощь США Украине: последние новости
- В случае шатдауна в правительстве с 1 октября процесс поставки военной помощи Украине может усложниться. Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер. Он подчеркнул, что закрытие работы парламента замедлит принятие решений по передаче той или иной помощи.
- Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. В нем перечисленные реформы, которые должна сделать Украина для того, чтобы и дальше получать военную помощь от США.
- Президент Зеленский сообщил, что первая партия танков Abrams уже поступила в Украину.