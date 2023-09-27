Сенат США 26 сентября проголосовал за проект временного бюджета. В нем предусмотрены расходы на помощь Украине.

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Что такое временный бюджет?

Решение, поддержанное членами Сената большинством голосов, означает начало дебатов о введении так называемого временного бюджета. Он предусматривает финансирование правительства до 17 ноября.

Дело в том, что между двумя палатами Конгресса: Сенатом (большинство представителей Демокритической партии) и Палатой представителей (превосходство за республиканцами) произошел конфликт относительно видения проекта финансирования правительства.

Отдельно следует отметить, что республикацы выступают за сокращение расходов на помощь Украине. Из-за несогласия между палатами возникла угроза закрытия работы (шатдаун) парламента, которое может начаться 1 октября. Чтобы этого не произошло, предлагают одобрить временный законопроект бюджета на 45 дней, чтобы так сказать выиграть время и наконец прийти к соглашению о заключении долгосрочного соглашения о финансировании правительства на 2024 год.

Что там с помощью Украины?

За словами посла Украины в США Оксаны Макаровой, в проекте временного бюджета предусмотрено выделение 6,152 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине. Среди них:

4,499 миллиарда долларов – на оборонные расходы;

1,650 миллиардра долларов – экономическая поддержка, в том числе прямая бюджета;

Одобренный Сенатом законопроект должен быть еще рассмотрен в Палате представителей.

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