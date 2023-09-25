Владимир Зеленский провел совещание 25 сентября. На нем министр обороны Рустем Умеров отчитался об оружии от западных союзников.

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Что известно на этот момент

Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады,

– написал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, наше государство ищет новые контракты и расширяет географию поставок нам оружия. Доложили о военной ситуации главком, Служба внешней разведки, ГУР МО и СБУ.

"Больше танков, больше дронов, больше ПВО, больше дальнобойного оружия, больше санкций. Чем больше давление на Россию, тем быстрее мы победим на поле боя", – так прокомментировал предоставление оружия Андрей Ермак.

Характеристики танков "Абрамс" / 24 Канал

Как будут защищать Одессу и готовиться к зиме

На совещании рассмотрели и другие вопросы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко зачитал свой доклад, обсудили ликвидацию последствий обстрелов Одессы и других населенных пунктов, помощь пострадавшим.

Прикрытие Одесской области – приоритет на всех моих переговорах по ПВО,

– сказал Зеленский.

Затронули и вопросы подготовки к надвигающейся зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости".

Владимир Зеленский заверил: готовят решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым.