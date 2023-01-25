Украина получит 31 танк от США 24 Канал собрал вам все, что известно о танках M1 Abrams, которые Вашингтон передал Вооруженным Силам Украины.
Обратите внимание США передают Украине 31 танк Abrams
Основные характеристики танка М1 Abrams
- Танк оснащен многослойной противоснарядной композитной броней, усиленной обедненным ураном.
- Главным вооружением танка является нарезная танковая пушка M68 калибром 105 миллиметров. Она может размещать до 55 снарядов.
- Второстепенным вооружением является один крупнокалиберный пулемет М2НВ калибром 12,7 миллиметра и два пулемета М240 калибром 7,62 миллиметра.
- Abrams оснащен двумя шестиствольными пусковыми установками дымовых гранат для маскировки.
- Танк работает на базе многотопливного газотурбинного двигателя Honeywell AGT1500С мощностью 1 120 киловатт. Объем топливного бака – 1 900 литров.
- Скорость танка на шоссе достигает 72 километров в час. По средней местности скорость составляет до 48 километров.
- На вооружение танк Abrams приняли в классических для НАТО цветах – темно-зеленом и черном. Однако на операциях в пустынных местностях эти машины перекрашивали под цвет песка в бледно-коричневый.
- Также танк оснащен газовой системой тушения пожара в отсеке экипажа.
- Отсек для боеприпасов изолирован.
- Танк оснащен баллистической системой управления огнем;
- Экипаж – 4 человека;
- Вес в зависимости от модификаций колеблется от 57 до 61 тонны.
- Стоимость одного танка колеблется от 6 до 9 миллионов долларов.
Танк Abrams имеет ряд модификаций, наиболее современной из которых является M1A2 SEPv3, которая оснащена броней нового поколения NGAP и обновленным оборудованием связи и программного обеспечения и может использовать снаряды воздушного взрыва. Эта модификация также получила комплекс активной защиты Trophy для уничтожения вражеских снарядов на подлете.
Танки М1 Abrams и участие в американских военных операциях
Танки М1 Abrams появились на вооружении в 1980 году. Вашингтон использовал эту технику во всех операциях с 1990-х годов. К примеру, во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда союзные войска во главе с США в Персидском заливе против Ирака, который оккупировал Кувейт. Эта операция была санкционирована ООН.
Танки также были использованы во время войны в Ираке, которая началась в 2003 году с целью свергнуть режим диктатора Саддама Хусейна.
Также эти танки американская армия использовала и во время операций в Афганистане и Йемене. Сейчас Abrams находится на вооружении Австралии, Канады, Ирака, Кувейта, Марокко и Саудовской Аравии, а в апреле 2022 года Польша подписала с США контракт на 4,75 миллиарда долларов на поставку 250 таких танков.