Україна отримає 31 танк від США. 24 Канал зібрав для вас усе, що відомо про танки M1 Abrams, які Вашингтон передав Збройним Силам України.

Зверніть увагу США передають Україні 31 танк Abrams

Основні характеристики танка М1 Abrams

Танк оснащений багатошаровою протиснарядною композитною бронею, яка посилена збідненим ураном.

Головним озброєнням танка є нарізна танкова гармата M68 калібром 105 міліметрів. Вона може розміщувати до 55 снарядів.

Другорядним озброєнням є один великокаліберний кулемет М2НВ калібром 12,7 міліметра та два кулемети М240 калібром 7,62 міліметра.

Abrams оснащений двома шестиствольними пусковими установками димових гранат для маскування.

Танк працює на базі багатопаливного газотурбінного двигуна Honeywell AGT1500З потужністю 1 120 кіловатів. Об'єм паливного бака – 1 900 літрів.

Швидкість танка на шосе сягає до 72 кілометрів на годину. По пересічній місцевості швидкість становить до 48 кілометрів.

На озброєння танк Abrams прийняли у класичних для НАТО кольорах – темно-зеленому та чорному. Однак для операціях у пустельних місцевостях ці машини перефарбовували під кольори піску в блідо-коричневий.

Також танк оснащений газовою системою гасіння пожежі у відсіку екіпажу.

Відсік для боєприпасів є ізольованим.

Танк оснащений балістичною системою керування вогнем;

Екіпаж – 4 особи;

Вага залежно від модифікацій коливається в межах від 57 до 61 тонни.

Вартість одного танка коливається в межах від 6 до 9 мільйонів доларів.

Танк Abrams має низку модифікацій, найсучаснішою з яких є M1A2 SEPv3, яка оснащена бронею нового покоління NGAP й оновленим обладнанням зв'язку та програмного забезпечення й може використовувати снаряди повітряного підриву. Також ця модифікація отримала комплекс активного захисту Trophy для знищення ворожих снарядів на підльоті.

Танки М1 Abrams й участь в американських військових операціях

Танки М1 Abrams з'явилися на озброєнні США у 1980 році. Вашингтон використовував цю техніку у всіх операціях з 1990-х років. До прикладу, під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році, коли союзні війська на чолі з США в Перській затоці проти Іраку, який окупував Кувейт. Ця операція була санкціонована ООН.

Танки також були використані під час війни в Іраку, яка почалася у 2003 році з метою повалити режим диктатора Саддама Хусейна.

Також ці танки американська армія використовувала і під час операцій в Афганістані та в Ємені. Зараз Abrams є на озброєнні Австралії, Канади, Іраку, Кувейту, Марокко та Саудівської Аравії, а в квітні 2022 року Польща підписала з США контракт на 4,75 мільярда доларів на постачання 250 таких танків.