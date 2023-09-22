Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 21 сентября. Это произошло во время визита украинского лидера в США. В Белый дом Зеленский прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской. Их встретили Джо Байден и Джил Байден. Президенты провели переговоры в Овальном зале Белого дома, сообщает 24 Канал.

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Впоследствии Байден и Зеленский вышли на пресс-конференцию. Там Байден рассказал, когда Украина получит первые танки Abrams. По словам президента США, это произойдет уже на следующей неделе.

Заметьте! Ранее Алексей Данилов озвучил приятную новость. Он сообщил, что США передадут больше танков Abrams, чем анонсировали.

Кроме того, во время встречи с Зеленским Байден объявил о новом пакете помощи, который Штаты предоставляют Украине. Президент США подчеркнул, что этот пакет поможет нашему государству в самое темное и холодное время. В частности, усилив защиту критической инфраструктуры.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину США поддерживают нас. За это украинцы благодарны властям Штатов и народу страны.