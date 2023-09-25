Журналисты узнали, что это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Перечень реформ по оказанию военной помощи также получили и в Офисе Президента.
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Какие реформы должна осуществить Украина для получения помощи
В этом документе определен ряд изменений, которые должны быть введены в разных секторах в течение определенных временных рамок. Изменения, разделенные на разные этапы от 0-3 месяцев, 3-6 месяцев, один год и 18 месяцев.
Главным образом, эти изменения сосредоточены на улучшении работы ключевых учреждений, таких как наблюдательные советы государственных предприятий, антикоррупционные органы, включая САП, НАБУ и НАПК, Высшего совета правосудия, а также судебной ветви власти в целом.
Кроме того, в документе отмечается важность внедрения в течение года реформ в Министерстве обороны Украины и всех силовых ведомствах. Эти изменения направлены на повышение эффективности и результативности этих важных организаций.
Письмо Белого дома с перечнем реформ для Украины / Файл УП
Прокомментировал отправку письма по Белому дому и народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что это письмо получила не только Украина, но и Координационная платформа доноров, то есть такие организации как ЕС, страны G7 и главные международные финансовые организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.
Сейчас следующим логичным шагом будет синхронизация всех требований в меморандумах и условиях финансирования. Вот, что означает принцип: "деньги в обмен на реформы",
– сказал нардеп.
Кроме этого, он отметил, это все будет касаться и помощи в 42 миллиарда долларов США, на которые все эти доноры оказывают решающее влияние. К тому же, никаких выборов во время войны, по требованиям Соединенных Штатов, быть не может.
В письме также отмечено, что следует пересмотреть процесс отбора руководства Государственной таможенной службы, чтобы обеспечить прозрачный и основанный на профессиональных достижениях процесс, предусматривающий конструктивное участие международных экспертов.
Военная помощь США: последние новости
- Владимир Зеленский 25 сентября сообщил, что танки Abrams уже поступили в Украине. В частности, их готовят для усиления наших бригад.
- Ранее, что танки Abrams поступят в Украину, говорил президент США Джо Байден. Он отмечал, что поставки происходят согласно графику и они должны поступить на следующей неделе.
- Кроме этого, Украина и США договорились о производство оружия и оборонных систем для нашего государства. К тому же США предоставили мощный пакет военной помощи нашей армии.