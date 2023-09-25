Известность Зеленского в США несколько снизилась. Такое мнение 24 Каналу выразил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что вероятной причиной является усталость американцев и отсутствие скорых побед на фронте.

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Как в США восприняли Зеленского

Ежедневно в США появляются новости о ситуации в Украине, но, как правило, они больше относятся к очередным террористическим атакам России по гражданским объектам или мирным жителям. Такой спад интереса может быть связан с отсутствием активных новостей с поля боя.

Когда Зеленский появился год назад, это был результат того, что Украина выстояла. Мы смотрели на него в тот момент и говорили, что это героический украинский народ, а российской армии, о которой нам долго говорили, ничего не удалось. После этого Зеленский собрал помощь, которую давали союзники, но мгновенного успеха так и не произошло,

– рассказал Юрий Рашкин.

Это также дало возможность американцам, выступавшим против помощи Украине, продвигать нарративы о том, что у Украины якобы "ничего не выходит", "когда наконец-то закончится война" и "куда ушли американские деньги".

Юрий Рашкин объяснил, что происходило в США на фоне приезда Зеленского: смотрите видео

Республиканцы проголосуют за помощь Украине

Сегодня у США немало внутренних проблем. Это подтверждает ситуация с республиканцами, с которыми не получается договориться о голосах за законопроект о помощи. Юрий Рашкин вспомнил ситуацию, когда спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти спросили, почему на этот раз Зеленский не выступает перед Конгрессом, он ответил: "Посмотрите, что у нас происходит".

Происходит гражданская война в республиканской партии, где спикер Палаты ежедневно может лишиться работы. Поэтому у них есть свои проблемы, которые нужно постоянно решать. Но Байден при встрече с Зеленским сказал, что у республиканцев нет выбора и, в конце концов, они должны проголосовать за законопроект,

– подчеркнул общественный и политический деятель из США.

Надо понимать, что в США также есть проблемы и люди, недовольные тем, как их решать. Поэтому есть разные траектории – с одной стороны Зеленский, а с другой, например, – Такер Карлсон, также выражающий настроение определенной части общества.

Не надо думать, что американцы какие-то "возвышенные" люди. Представьте, если бы в Украине хорошо зарабатывали, могли решать проблемы на личном уровне – все это меняет менталитет, поэтому у них и другой подход.

– подчеркнул Рашкин.

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