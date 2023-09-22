Глава государства назвал эту встречу очень значимой. Он также поблагодарил американцев за уже оказанную помощь.

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Зеленский и Байден встретились в США

Переговоры политиков прошли в Белом доме в узком и расширенном составе. В начале встречи глава Украины поблагодарил американского лидера за плодотворный диалог и мощную поддержку всех украинцев.

"Мы очень благодарны за жизненно важную помощь со стороны США для борьбы с российским террором. Сегодня я в Вашингтоне, чтобы укрепить нашу коалицию для защиты наших детей, семей, наших домов, а также свободы и демократии в мире", – сказал Зеленский.