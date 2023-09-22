Глава держави назвав цю зустріч дуже вагомою. Він також подякував американцям за вже надану допомогу.

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Зеленський і Байден зустрілися у США

Переговори політиків відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі. На початку зустрічі глава України подякував американському лідеру за плідний діалог і потужну підтримку всіх українців.

"Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Джо Байден також обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю на благо обох країн та всього світу. Зрештою вдалося досягти важливих результатів.

Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей,

– повідомив президент.

Крім того, за словами Зеленського, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України. Він подякував президентові США за оголошений новий потужний пакет допомоги Україні.

"Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз", – констатував глава України.

Наостанок Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів у посиленні захисту українського неба, розширенні можливостей для експорту зерна, реалізації Формули миру та проведенні Глобального саміту миру.