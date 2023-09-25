Популярність Зеленського у США дещо знизилась. Таку думку 24 Каналу висловив громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зауваживши, що ймовірною причиною є втома американців і відсутність швидких перемог на фронті.
До теми Україна й США працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем, – Зеленський
Як у США сприйняли Зеленського
Щоденно у США з'являються новини про ситуацію в Україні, але, як правило, вони більше стосуються чергових терористичних атак Росії по цивільних об'єктах чи мирних жителях. Такий спад інтересу може бути пов'язаний з відсутністю активних новин з поля бою.
Коли Зеленський з'явився рік тому – це був результат того, що Україна вистояла. Ми дивилися на нього в той момент і казали, що це героїчний український народ, а російській армії, про яку нам довго говорили, нічого не вдалося. Після цього Зеленський зібрав допомогу, яку давали союзники, але миттєвого успіху так і не сталося,
– розповів Юрій Рашкін.
Це також дало можливість американцям, які виступали проти допомоги Україні, просувати наративи про те, що в України нібито "нічого не виходить", "коли нарешті закінчиться війна" й "куди пішли американські гроші".
Юрій Рашкін пояснив, що відбувалося у США на тлі приїзду Зеленського: дивіться відео
Республіканці проголосують за допомогу Україні
Сьогодні в США немало внутрішніх проблем. Це підтверджує ситуація з республіканцями, з якими не виходить домовитись про голоси за законопроєкт про допомогу. Юрій Рашкін пригадав ситуацію, коли в спікера Палати представників США Кевіна Маккарті запитали, чому цього разу Зеленський не виступає перед Конгресом, він відповів: "Подивіться, що в нас відбувається".
Відбувається громадянська війна в республіканській партії, де спікер Палати щодня може втратити роботу. Тому в них є свої проблеми, які постійно треба розв'язувати. Але Байден при зустрічі із Зеленським сказав, що у республіканців немає вибору й врешті решт вони повинні проголосувати за законопроєкт,
– підкреслив громадський і політичний діяч зі США.
Треба розуміти, що в США також є проблеми й люди, які незадоволені тим, як їх розв'язують. Тому є різні траєкторії – з одного боку Зеленський, а з іншого, наприклад, – Такер Карлсон, який також виражає настрій певної частини суспільства.
Не треба думати, що американці якісь "возвишені" люди. Уявіть, якби в Україні гарно заробляли, могли розв'язувати проблеми на особистому рівні – все це міняє менталітет, тож у них й інший підхід,
– підкреслив Рашкін.
Візит Зеленського до США: що відомо
- Володимир та Олена Зеленські 21 вересня прибули до Білого дому, де зустрілися з президентським подружжям Джо та Джил Байден. Свій візит до США Володимир Зеленський схарактеризував як "дуже важливий". Він також додав, що з нетерпінням чекає обговорень з "особливим акцентом на протиповітряну оборону".
- Під час робочої поїздки Зеленський завітав до Капітолія, де розповів конгресменам про важливість підтримки України. Голова Палати представників США Кевін Маккарті розмову з Зеленським назвав продуктивною та хорошою, проте повідомив, що не підтримає схвалення пакета допомоги.
- Одним із найголовніших досягнень під час візиту до США стало отримання нового оборонного пакета, про який оголосив Джо Байден. До нього увійде ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. Глава США сказав, що протиповітряна оборона потрібна особливо, щоб "захистити Україну у найтемніші та найхолодніші дні".