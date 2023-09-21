Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер трохи розповів про зустріч Володимира Зеленського з американськими конгресменами. Однак під час зустрічі з журналістами він відмовився відповідати на питання представників ЗМІ.

До теми Зеленський прибув у Капітолій на зустріч із Конгресом: далі – перемовини з Байденом

Що розповів Шумер

Чак Шумер не став вдаватися до подробиць. Конгресмен-демократ заявив, що голова нашої держави у Капітолії закликав схвалити додаткове фінансування допомоги для України. Він дослівно процитував єдине речення президента України, яке підсумувало його розмову з конгресменами.

Пан Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну",

– сказав Шумер.

Що сказав Маккарті

Також з невеликою заявою перед журналістами виступив голова Палати представників США Кевін Маккарті. Він сказав, що під час перемовин поставив українському президенту низку питань. Саму розмову з Зеленським Маккарті назвав продуктивною та хорошою.

Втім, Маккарті попри це не змінив своєї позиції. Він повідомив представникам ЗМІ, що не підтримає схвалення пакета допомоги Україні на суму у 24 мільярди доларів. Натомість він хоче, щоб адміністрація Джозефа Байдена почала приділяти більше уваги боротьбі з нелегальною міграцією у США.

Свою відмову Маккарті пояснив побоюванням, що президент США може проігнорувати факт незаконного перетину кордону десятками тисяч людей, якщо зосередиться тільки на питаннях надання допомоги України.

Про що говорив Зеленський

В Офісі Президента розповіли подробиці візиту голови держави до Капітолія. Також в ОП поділилися кадрами з місця подій.

Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, а також з лідерами Республіканської та Демократичної партій в Палаті представників. А саме зі Стівом Скалізом та Хакімом Джефрісом.



Президент України зустрівся зі спікером Палати представників США / Фото Офісу Президента

Зеленський від імені України щиро подякував Палаті представників, Конгресу, обом партіям, Джозефу Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за непохитну підтримку нашої держави.

Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи й гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни,

– заявив Зеленський.



Український лідер виступив перед конгресменами / Фото Офісу Президента

Президент розповів про величезні страждання українського народу від воєнних злочинів росіян та пояснив ситуацію на фронті. Голова держави обговорив з конгресменами першочергові оборонні потреби України та посилення спроможностей нашої ППО, особливо напередодні зимового періоду.

Зеленський також зауважив, що вже понад половину окупованих територій України було звільнено від російських загарбників. За його словами, повна перемога України над Росією все ближча. Ця українська перемога буде гарантією того, що ні Росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ.

Він наголосив, що Україна та США повинні бути та перемагати разом. Зеленський додав, що наша країна розраховує на постійну підтримку з боку американців.

Пізніше Володимир Зеленський у своїх соцмережах поділився світлинами з цього заходу.

Президент України відвідав Капітолій / Фото Володимира Зеленського



Що каже експерт про виступ Зеленського