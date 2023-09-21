Після цього заплановані перемовини з Джо Байденом. Відомо, що з американським лідером говоритимуть про війну, адже координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі пояснював, що американський президент хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті, пише 24 Канал.

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Зеленський прибув у Капітолій

Президент Володимир Зеленський у четвер (21 вересня – 24 Канал) прибув до Конгресу США, де незабаром виступить перед сенаторами та проведе низку зустрічей,

– заявили іноземні журналісти.

Відомо, що президент України під час візиту на Капітолійський пагорб має провести переговори з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу.

Виступ Володимира Зеленського перед сенаторами у Капітолії запланований на 17:00 21 вересня за київським часом.

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Перші кадри прибуття Зеленського в Капітолій / Фото ОП

Після виступу український лідер має зустрітись з Джо Байденом у Білому домі.

Варто зауважити, що напередодні цієї зустрічі Зеленський запевняв, що Україна на фінішній прямій щодо передачі нам далекобійних ракет ATACMS.

Зеленський у США: коротко