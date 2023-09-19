Володимир Зеленський особисто прибув до Нью-Йорку – раніше він звертався до Генасамблеї лише через монітори. Головні тези з промови президента України перед світовими лідерами передає 24 Канал.

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Ввечері 19 вересня розпочалося засідання Генеральної асамблеї ООН. На ній всього присутньо 140 голів держав та урядів країн світу. Володимир Зеленський о 21:06 також взяв слово, щоб знову наголосити на важливих питаннях.

Росія заслуговує роззброєння

На початку виступу Зеленський акцентував, що важливо залишатися об'єднаними, щоб гарантувати справедливий мир для всіх народів. І саме єдність може запобігти війнам. Президент України зазначив, що Третю світову війну розглядати саме як ядерну війну. Минуле століття навчило світ утримуватися від застосування зброї масового знищення, а натомість сприяти повному роззброєнню.

Історія показує, що саме Росія заслуговувала на ядерне роззброєння ще у 1990-х роках. І Росія заслуговує на це зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброю,

– акцентував Зеленський.

Україна віддала свій потенціал, а Росія залишилася хранителькою такої сили – це стало помилкою.

Терористи шантажують світ

Він додав, що ядерна зброя наразі не найстрашніше. Поки вона знаходиться у сховках, Росія активно застосовує інші інструменти масового ураження. Міжнародні конвенції обмежують володіння та розповсюдження зброї, проте вони не можуть запобігти терору продовольством, енергією та іншими речима.

Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн,

– пояснив Зеленський.

Росія на початку війни заблокувала порти України у Чорному та Азовському морях. Агресор намагається використати дефіцит продовольства у світі як привід визнати законною їх агресію. Також Москва використовувала нафту та газ для послаблення світових лідерів, а наразі ця загроза зросла ще більше.

Зеленський акцентував на російському терорі / фото ОП

Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації,

– заявив президент України.

Володимир Зеленський поставив риторичне питання: "Чи сенс скорочувати кількість ядерної зброї, якщо Росія використовує для шантажу електростанції?"

Викрадення дітей стало політикою держави

Терористи викрадають дітей, шоб тиснути на сім'ї та суспільство загалом. Однак Зеленський наголосив, що подібні дії ніколи не були частиною політики цілої держави. Україна має докази щодо сотень тисяч депортованих українських дітей.

Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид,

– акцентував український лідер.

Ненависть використовується як засіб боротьби проти іншого народу. Саме за депортацію українських дітей суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна.

Росія постійно починає війни

Москва веде агресивну політику щодо інших держав та кожного десятиліття починає нові війни. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими, Сирія перебуває у руїнах, Кремль майже поглинув Білорусь, а також загрожує Казахстану та країнам Балтії.

Зеленського проводили бурхливими оплесками: дивиться відео

Володимир Зеленський наголосив, що важливо об'єднатися, щоб врятувати людські життя. Агресора та його інструменти необхідно стримувати так само як стримують ядерну зброю.

Кожна війна зараз може стати останньою, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову,

– пояснив президент.

Українська формула миру стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. 20 вересня Зеленський представить нові деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН. Формула зупинить усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами.

Зеленський наприкінці додав, що будь-які договори з терористами не мають сенсу – злу не можна довіряти. Він навів приклад Євгенія Пригожина, який повірив Путіну.

Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію,

– заявив Володимир Зеленський.

Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну

Дивіться виступ Зеленського:

Навіщо Зеленський прибув на Генасамблею

Повідомляється, що головна тема загальних дебатів Генасамблеї звучить так: "Відновлення довіри та глобальної солідарності: прискорення дій щодо Порядку денного до 2030 року і його Цілей сталого розвитку для забезпечення миру, процвітання, прогресу та стійкості для всіх".

Окрім війни в України, лідери держав на засідання порушуватимуть питання смертельної повені в Лівії, численних переворотів на африканському континенті, економіки Півночі проти Півдня. фінансування, жорстокої кризи на Гаїті та зміни клімату.

Михайло Подоляк розповів, що на засіданні президент обговорюватиме декілька блоків. Першим стане ризик з боку Росії та як він впливає на систему глобальної безпеки. З цього одразу випливає друга тема – як боротися з агресією країни-терористки.

Президент, зокрема, запропонує свою формулу миру та порушить питання реформування міжнародних інституцій. Це стосується як Ради безпеки ООН, так і самої організації – ці інститути зараз не можуть протистояти світовим проблемам.