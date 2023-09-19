Генасамблея ООН розпочинає загальні дебати, у яких бере участь Зеленський. Раніше він з'являвся на відеомоніторах у залі Генасамблеї, повідомляє 24 Канал.
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Зеленського зустрічали, як зірку
Президента України зустріли на відкритті Генасамблеї ООН у Нью-Йорку ніби зірку. Відповідне відео з'явилося у мережі.
Зеленського вітали на відкритті: дивіться відео
Невдовзі має відбутися його виступ.
Які питання обговорять на Генасамблеї
Цього року основними темами двотижневого саміту стали: війна Росії в Україні, смертельні повені в Лівії, численні перевороти на африканському континенті, економіка Півночі проти Півдня, фінансування, жорстока криза на Гаїті та зміна клімату та інші.
Президент США Джо Байден буде єдиним лідером із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який візьме участь.
Байден і Зеленський мають виступити перед асамблеєю 19 вересня. Також відбудеться їхня зустріч 21 вересня.
Зеленський вже виступав на Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський виступав на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що пройшла у Нью-Йорку. Своєю промовою він відкрив другий день дебатів.
74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у Нью-Йорку 24 вересня 2019 року. Участь у ній взяв Зеленський разом з українською делегацією та представники інших держав.
Візит Зеленського до США у 2019 / Фото Офіс Президента
Візит Зеленського до США: що відомо
- Володимир Зеленський увечері 18 вересня прибув до США. Президент розповів, що відразу з аеропорту їде до українських героїв, які наразі лікуються та проходять реабілітацію у Штатах.
- Український лідер наголосив, що пріоритетом є підтримка українців та вдячність тим, хто їм допомагає. Окрім того, Зеленський окреслив свої плани на час візиту до США.
- Президент побував у клініці Staten Island University Hospital. Там на лікуванні та реабілітації перебувають українські воїни. Під час візиту Зеленський оглянув кімнату реабілітації героїв. Там встановили спеціальне обладнання. Воно допомагає відновити фізичні можливості захисників, які отримали поранення.