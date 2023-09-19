Генасамблея ООН розпочинає загальні дебати, у яких бере участь Зеленський. Раніше він з'являвся на відеомоніторах у залі Генасамблеї, повідомляє 24 Канал.

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Зеленського зустрічали, як зірку

Президента України зустріли на відкритті Генасамблеї ООН у Нью-Йорку ніби зірку. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Зеленського вітали на відкритті: дивіться відео

Невдовзі має відбутися його виступ.

Які питання обговорять на Генасамблеї

Цього року основними темами двотижневого саміту стали: війна Росії в Україні, смертельні повені в Лівії, численні перевороти на африканському континенті, економіка Півночі проти Півдня, фінансування, жорстока криза на Гаїті та зміна клімату та інші.

Президент США Джо Байден буде єдиним лідером із п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який візьме участь.

Байден і Зеленський мають виступити перед асамблеєю 19 вересня. Також відбудеться їхня зустріч 21 вересня.

Важливо! ООН розглядатиме зернову угоду з Росією. На спеціальному засіданні України за столом Ради Безпеки 20 вересня Володимира Зеленський може перетнутися із міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим, якщо він візьме участь у цій міністерській зустрічі. Також будуть приватні зустрічі між Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і Росією, Україною та Туреччиною.

Зеленський вже виступав на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський виступав на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що пройшла у Нью-Йорку. Своєю промовою він відкрив другий день дебатів.

74-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася у Нью-Йорку 24 вересня 2019 року. Участь у ній взяв Зеленський разом з українською делегацією та представники інших держав.



Візит Зеленського до США у 2019 / Фото Офіс Президента

Візит Зеленського до США: що відомо