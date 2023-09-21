Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що, за результатами перемовин українського та американського президентів, військову допомогу нашій країні можуть навіть збільшити.
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"Перед виборчою кампанією в США ми отримаємо навіть, мабуть, більше, ніж до цього, бо важливо зафіксувати успіхи, зокрема України. США цілком можуть вважати "своїми" успіхи України за допомогою західної зброї", – зазначив Тизенгаузен.
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Саме тому рішення про ракети ATACMS для України майже ухвалене. Про це вже домовились і демократи, і республіканці – тепер річ у Білому домі.
На що може розраховувати Україна
Ітиметься про пакет допомоги на 24 мільярди доларів із загального пакета в 40 мільярдів.
Візит Зеленського важливий також щодо бюджетних процесів у США. Як і в нас, осінь там – пора бюджетних процесів,
– нагадав Тизенгаузен.
Саме тому важливо закласти в бюджет США на наступний рік побажання України щодо допомоги. Водночас Білий дім може виділяти додаткові пакети.
Чи зменшиться підтримка України за нового президента США
Раніше в західних ЗМІ повідомляли, що російський диктатор намагається затягнути війну в Україні, щоб дочекатись виборів у США. Мовляв, з новим президентом Вашингтон зменшить допомогу Києву.
Навіть якщо Трамп, такий компліментарний іноді до Путіна, стане президентом, він одноосібно не зможе ні санкції знімати, ні допомогу зменшувати. Так побудована система в США,
– констатував Тизенгаузен.
Ба більше, зі своєю слабкістю до популізму Трамп може навіть вступити в боротьбу з Путіним – щоб подобатись американцям.
Зустріч Байдена та Зеленського: основне
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США хоче почути особисто від Володимира Зеленського про розвиток подій на російсько-українському фронті. Зокрема, Джо Байдена цікавить прогрес наступу ЗСУ.
- Президент України розраховує на позитивне рішення щодо далекобійних ракет ATACMS від США. За словами Зеленського, процес "на фінішній прямій".
- Крім того, Київ потребує пришвидшеного навчання на F-16, бронетехніки та снарядів для Himars. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк також наголосив на важливості засобів ППО.