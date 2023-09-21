Україна сподівається, що Білий дім нарешті ухвалить рішення про передачу далекобійних ракет. Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що для нашої країни важливий виступ Зеленського в Конгресі як акт демонстрації вдячності американському народу, як інструмент для двопалатної підтримки й для підтримки ініціативи Білого дому щодо фінансування української оборони в рамках оборонного бюджету США.

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99% питань вирішені

"Такий візит недооцінювати не варто. Він дуже насичений. Про тему й вагу для України виступів Зеленського в Генеральній асамблеї ООН і на Радбезі ООН сказано чимало. Там було багато проривних речей. Я думаю, що це створює порядок денний мінімум на пів року вперед", – зазначив Саакян.

На думку політолога, завжди залишається місце для персонального рішення. Щодо передачі ракет ATACMS 99% питань вже вирішені й все залишається виключно за політичною волею.

Тут можуть бути переміні, які нам невідомі. Наприклад, ширші консультації чи трек домовленостей з Китаєм щодо меж допомоги Пекіна країні-агресору та межами щодо допомоги Україні з боку активності Сполучених Штатів. Або навпаки, кроки Північної Кореї щодо допомоги Росії, можуть бути пусковим гачком для того, що США відіграють цю карту ATACMS. А до того поки КНДР не допомагала ця карта притримувалася як нібито стримуючий фактор,

– мовив Саакян.

Сполученим Штатам важливо показувати Глобальному Півдню, що не Вашингтон ескалює війну, допомагаючи Україні, а навпаки США реагують на ескалації з боку Росії та її сателітів.

Які фактори впливають на передачу Україні ATACMS: дивіться відео

Чим керуються США щодо рішення про передачу ATACMS

Питання ATACMS може бути багатовимірним й всі ці аргументи можуть обговорити тільки за зачиненими дверима на рівні лідерів. Україна викладає свої аргументи та демонструє, чому це необхідно, як це мінімізує кількість жертв тощо. США у відповідь викладають свої аргументи й тоді вимірюється настільки наразі раціонально з погляду Вашингтону надання Києву додаткового типу озброєння.

Такі рішення приймаються неемоційно. Вони насамперед приймаються, виходячи з національного інтересу США. Так, як це бачить адміністрація Байдена,

– додав політолог.

Якби світ реагував виключно так, як необхідно, то тоді російської агресії просто не було б. Бо одразу Україна отримала б все для того, щоб Росію перемогти. Але світ живе не в "рожевих окулярах", тому підходимо до геополітики з холодною головою й гарячим серцем.

Передача ракет ATACMS