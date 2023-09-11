Про це глава держави заявив в інтерв'ю Фаріду Закарії для телеканалу CNN, інформує 24 Канал. Глава держави наголосив, що говоритиме про це із американським лідером Джозефом Байденом.

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"Насамперед нам потрібна далекобійна зброя. Далекобійні системи, артилерія, боєприпаси тощо. Усі говорять про ATACMS, це дуже важливо. Всі говорять про винищувачі в небі, це дуже важливо", – зазначив Володимир Зеленський.

"Перегорнути сторінку війни": рішення щодо ATACMS буде історичним

Президент зазначив, що сподівається на підтримку американського президента, адже його думка та підтримка для нього дуже важливі.

Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримку для мене дуже важливі. Я думаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS. Це було дуже важливо,

– зазначив президент.

Чому Україні важливо отримати ракети

Та уточнив, що це будуть не перші переговори. Тож, він говоритиме про отримання далекобійних ракет ще раз. За словами президента, уже є просування у цьому питанні.

"Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", – сказав президент.

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