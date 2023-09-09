Загальна площа ураження касетною ракетою може сягати до 30 тисяч квадратних метрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.
Дивіться також Швидка смерть для ворожих літаків: що відомо про ракету AMRAAM, яку Україна отримає до F-16
Які переваги має ATACMS
Радіус ураження ATACMS суттєво перевищує усю іншу наземну зброю, яку Україні надавали союзники. Стара модифікація ракет ATACMS може завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів, а нова – до 300 кілометрів.
ATACMS запускаються з будь-якої пускової установки ракетного комплексу HIMARS. Попередньо, окупантам не вдалося знищити ще жодної установки.
Харук розповів, як ракети ATACMS збільшили б ефективність ЗСУ на фронті: дивіться відео
Зазначимо, ракети ATACMS – це зброя з касетними бойовими частинами, призначення для ураження важливих цілей вглиб оборони противника.
Це можуть бути скупчення військ противника та вузли комунікацій. Також важливі позиції, на кшталт протиповітряної оборони у Криму,
– додав Андрій Харук.
Також зауважимо, що ATACMS – балістична ракета, на відміну від крилатих ракет Storm Shadow чи SCALP. Її важче збити, тому, ймовірно, ATACMS зможе подолати ППО ворога.
ATACMS для України: що відомо
- За словами американських чиновників, адміністрація Джозефа Байдена, швидше за все, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS) для надання допомоги в боротьбі з російським вторгненням на її територію.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що саме ракети ATACMS могли б скоротити мобілізаційну потребу для захисту нашої держави та врятувати життя великої кількості військових.
- Нещодавно Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном він детально обговорив питання передачі далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що розмова була "предметною".