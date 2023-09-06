Про це він повідомив під час спільної пресконференції з держсекретарем США. Він також подякував за вже надану військову допомогу, передає 24 Канал.

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Чи продовжуватимуться у США дискусії щодо ATACMS

Кулеба повідомив, що під час зустрічі з держсекретарем США він детально обговорив питання передачі далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що розмова була "предметною".

Разом з тим, він повідомив – Україна розраховує на те, що у Білому домі продовжуватимуться ці дискусії. Кулеба сподівається, що вони призведуть до позитивного рішення.

Ця опція залишається відкритою. Сподіваюся, що дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення,

– повідомив він.

Що відомо про ATACMS ATACMS – балістичні ракети, які здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Їх запуск відбувається з реактивних систем залпового вогню. Україна може використовувати установки HIMARS, які вже має на озброєнні.

До слова, під час конференції Ентоні Блінкен повідомив, що США виділять понад 1 мільярд доларів. За його словами, 665 мільйонів доларів спрямують на цивільну безпеку, ще понад 300 – на фінансування звільнених територій. Також частина коштів піде на протиповітряну оборону та розмінування.

Пентагон оголосив про нову допомогу

У Пентагоні 6 вересня 2023 року оголосили про нову військову допомогу. До пакета увійшли снаряди зі збідненим ураном, які США вперше передадуть Україні.

Крім того, до пакета військової допомоги увійшло обладнання для підтримки систем ППО, боєприпаси для HIMARS, мінометні системи й снаряди та понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї.

У Міноборони США наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення – це вже 46-й пакет допомоги. Загальна вартість цього пакета оцінюється у 175 мільйонів доларів.